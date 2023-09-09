Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери

Республіка Молдова надала Україні чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Партія безоплатної допомоги на загальну суму 1,2 мільйона леїв (67 тисяч доларів) включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, освітлювальні прилади, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори, а також інше обладнання, необхідне для процесу постачання електроенергії на території України.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада спростила процедуру перетину кордону для вантажних поїздів між Україною та Молдовою. Це, зокрема, дозволить здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) без тридобової зупинки у Рені.

Раніше Кабмін схвалив проєкт закону для розбудови логістики з Молдовою, йдеться про будівництво моста через Дністер. Це дозволить збільшити обсяги експорту товарів.