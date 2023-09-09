​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
На півдні Криму лунали вибухи
На півдні Криму лунали вибухи
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери

Загальна сума допомоги склала 1,2 мільйона молдавських леїв.

Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери
Фото: МВС Молдови

Республіка Молдова надала Україні чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Партія безоплатної допомоги на загальну суму 1,2 мільйона леїв (67 тисяч доларів) включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, освітлювальні прилади, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори, а також інше обладнання, необхідне для процесу постачання електроенергії на території України.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада спростила процедуру перетину кордону для вантажних поїздів між Україною та Молдовою. Це, зокрема, дозволить здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) без тридобової зупинки у Рені.

Раніше Кабмін схвалив проєкт закону для розбудови логістики з Молдовою, йдеться про будівництво моста через Дністер. Це дозволить збільшити обсяги експорту товарів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies