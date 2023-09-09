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Шмигаль: на швидку відбудову України спрямували понад 60 млрд гривень

Гроші витрачені на розмінування, відновлення зруйнованого обстрілами житла та критичної інфраструктури.

Шмигаль: на швидку відбудову України спрямували понад 60 млрд гривень
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на швидку відбудову України вже спрямували понад 60 млрд гривень.

Про це глава уряду заявив на Ялтинській європейській стратегії.

За його словами, українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.

"Економіка відбудови успішно запустилася і набирає оберти. Понад 60 млрд гривень уже спрямовано на швидку відбудову, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення й захист критичної інфраструктури. Працюємо над тим, щоб Росія заплатила за всі руйнування в Україні", – йдеться у повідомленні.

Глава уряду також зазначив, що в Україні вже працює економіка воєнного часу і макрофінансова допомога партнерів дає можливість витрачати внутрішні ресурси на армію.

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Нагадаємо, міжнародна бюджетна допомога Україні з початку року склала 29,7 млрд доларів. За 8 місяців 2023 року зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав 13,06 млрд доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США – 8,5 млрд доларів грантових коштів.

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