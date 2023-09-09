Японський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною у сферах звʼязку, медицини та інфраструктури

Великий бізнес Японії зацікавлений у тривалій співпраці з Україною. Японські підприємці під час візиту до Києва разом із міністром закордонних справ Йошімасою Хаяші представили конкретні проєкти співпраці в сферах звʼязку, інфраструктури та медицини.

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив за результатами зустрічі з Хаяші та представниками провідних японських компаній. Голова уряду подякував за підтримку, зокрема $2,1 млрд макрофінансової допомоги.

Фото: Денис Шмигаль у Telegram Голова МЗС Японії Йошімаса Хаясі та премʼєр-міністр України Денис Шмигаль

Із японською делегацією обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, в підтримці малого та середнього бізнесу, в гуманітарному розмінуванні.

"Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City – простору, який дає унікальні правові та податкові переваги. Йошімаса Хаяші відзначив, що Японія і надалі буде підтримувати Україну, посилювати антиросійські санкції, допомагати Україні в проходженні зими. Також Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Японські підприємці, у свою чергу, представили конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини", – повідомив Шмигаль.

Йошімаса Хаяші прибув до Києва із несподіваним візитом 9 вересня. Разом із ним приїхали представники японського бізнесу. У МЗС Японії висловили сподівання, що ці компанії матимуть можливість безпосередньо поспілкуватися про потреби відновлення та реконструкції України, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у відбудові.