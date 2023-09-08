НАБУ і САП арештували активи Коломойського на 48 годин

До Вищого антикорупційного суду спрямували також клопотання про накладення арешту на майно.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештували активи ексбенефіціара АТ «КБ «Приватбанк» Ігоря Коломойського.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, арешт наклали строком на 48 годин на підставі постанови Директора НАБУ.

"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - пояснили в Бюро.

Фото: НАБУ

Арештували частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема, акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямували також клопотання про накладення арешту на згадане майно.

Нагадаємо, вранці 2 вересня Ігор Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Згодом Київський апеляційний суд не зміг розглянути оскарження запобіжного заходу щодо Коломойського, бо не отримав матеріали з Шевченківського суду. Через день НАБУ і САП оголосили бізнесмену про підозру. Також підозри отримали ще п'ятеро колишніх працівників банківської установи.