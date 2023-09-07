Головне за день. Четвер, 7 вересня

34 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, День воєнної розвідки, "бавовна" в окупованих Олешках, нова підозра Коломойському. Яким запам’ятається 561-й день повномасштабної війни.

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ.

Про це повідомляють джерела LB.ua в Службі безпеки України.

В результаті вибуху є один "200" фсбшник, другий наразі в реанімації у важкому стані. Троє військових окупантів, які їх супроводжували в авто, поранені.

За нашою інформацією, до "бавовни" спричинилася СБУ.

Співробітники російської ФСБ, яких підірвали, "працювали" в тимчасово окупованому Скадовську. В Олешки окупанти навідувалися для фільтраційних заходів і водночас - щоб катувати українців.

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Глава держави зазначив: якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення воїнів.

Він також зауважив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на державу загалом і на безпеку партнерів. За словами президента, цим потрібно займатися цілеспрямовано. Це стосується всього: від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними воїнів.

“А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити”, - підсумував Зеленський.

Зі свого боку Умєров назвав 5 пріорітетів, зазначених президентом. Яких саме – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти атакують українські позиції і наступають на шести напрямках фронту.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки, на Лиманському - в районі Новоєгорівки Луганської області, на Бахмутському - в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області, а на Авдіївському - в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, п'ять артилерійських засобів, два пункти управління і два зенітно-ракетних комплекси ворога.

За добу відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотирьох ракетних, 62 авіаційних ударів і здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 вересня – в нашій новині.

Бійці «Сталевого Кордону» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі, повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Населені пункти розташовані на кордоні з РФ у так званій «сірій зоні». Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний Прапор України”, - йдеться в повідомленні.

У День воєнної розвідки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони і вручив високі державні нагороди.

Президент висловив подяку військовим розвідникам за їхню роботу і з нагоди професійного свята вручив військовослужбовцям ГУР державні нагороди.

Більше інформації – в новині.

7 вересня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігореві Коломойському.

Як повідомляє САП, підозри отримали ще п'ятеро колишніх працівників банківської установи. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

За інформацією прокуратури, впродовж січня-березня 2015 року один з власників ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови.

Він залучив п'ятьох працівників банку, серед яких був голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; заступник голови правління «ПриватБанку» – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Подробиці справи – в новині.

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