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В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбшниками та військовими, - джерела LB.ua

До "бавовни", за нашою інформацією, причетна Служба безпеки.

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбшниками та військовими, - джерела LB.ua
Фото: slovoidilo.ua

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ.

Про це повідомляють джерела LB.ua в Службі безпеки України.

В результаті вибуху є один "200" фсбшник, другий наразі в реанімації у важкому стані. Троє військових окупантів, які їх супроводжували в авто, поранені.

За нашою інформацією, до "бавовни" спричинилася СБУ.

Співробітники російської ФСБ, яких підірвали, "працювали" в тимчасово окупованому Скадовську. В Олешки окупанти навідувалися для фільтраційних заходів і водночас - щоб катувати українців. 

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Нагадаємо, минулого місяця під удар потрапила 126 бригада Чорноморського флоту РФ. Згодом стало відомо, що це спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

Того ж місяця в окупованому Енергодарі стався вибух у штабі російського ОМОНу. Операцію провів рух опору за підтримки ГУР.

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