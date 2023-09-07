У державній зраді звинувачують жителя Криму, який обстрілював українські позиції під Роботиним

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили про підозру у державній зраді бойовику, жителю Криму, який обстрілював українські позиції під Роботиним Запорізької області.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Військові контррозвідники спецслужби і військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час боєзіткнення в районі селища Роботине навесні цього року.

З'ясувалося, що житель Криму у листопаді 2022 року вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Там його призначили на посаду стрільця, він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси.

Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників напередодні контрнаступу ЗСУ.

Перебуваючи на передовій, зрадник облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки росіян. Також зловмисник безпосередньо обстрілював позиції українських військ з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

На підставі зібраних доказів слідчі української спецслужби повідомили бойовику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, звинувачують у державній зраді жителя Макіївки, що воював проти України у складі "Оплоту". Нещодавно за ґрати потрапили троє російських інформаторів, які коригували атаки Росії по Донеччині і Дніпропетровщині.