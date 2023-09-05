Жителя Макіївки, що воював проти України у складі "Оплоту", звинувачують у державній зраді

Жителя Макіївки, що воював проти України у складі "Оплоту", який підпорядкований командуванню Південного військового округу РФ, звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє Служба безпеки.

СБУ зібрала на бойовика доказову базу. Співробітники військової контррозвідки спільно з українськими десантниками взяли зловмисника у полон під час боїв під Донецьком.

Підозрюваний 24 лютого 2022 року вступив до так званої "5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот". Зрадник склав "присягу на вірність" Росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення Росі він як стрілець брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо міста. Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика "переведели" до складу новоствореного окупаційного угруповання – 3-го мотострілецького полку ЗС РФ для стримування українського наступу на східному фронті. Таким чином, підозрюваного перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що на Донеччині.

Він провоював там недовго і згодом потрапив в український полон.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на посадовця Держприкордонслужби, який на початку повномасштабного вторгнення Росії залишив підрозділ і приєднався до окупантів. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.