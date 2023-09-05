У межах робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, Глава держави побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Президент зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ «Лиман» та ОТУ «Соледар».

Володимир Зеленський докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

За мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України Глава держави нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ «Хортиця», орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.

«Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги. Рідним, близьким – теплі вітання. Уклін батькам, що виховали таких справжніх українців, як ви. Слава Україні!» – сказав Володимир Зеленський під час вручення нагород.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що українська армія мала успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка. Наступальна операція триває на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, а на Авдіївському та Марʼїнському захисники стримують наступ ворога.