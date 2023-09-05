У Мін’юсті не відмовилися від ідеї запровадити класичний суд присяжних, але поки не знають, коли

В умовах воєнного стану за відсутності належного фінансування це стало складним питанням.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук запевнив, що в Україні не відмовилися від ідеї запровадження класичного суду присяжних, але розмірковують, коли її можна буде реалізовувати.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"У 2019 році ми внесли до парламенту відповідний законопроєкт. Але в умовах воєнного стану за відсутності належного фінансування це стало складним питанням", - сказав Банчук.

Він нагадав, що кілька місяців тому в рішенні Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації у галузі правосуддя одним із заходів визначено впровадження повноцінного суду присяжних.

"Тож від цієї ідеї не відмовилися, але питання – коли її реалізовувати. Зараз ми можемо напрацьовувати певні рішення в умовах воєнного стану, але тільки з тим, щоб впроваджувати їх уже після його завершення", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, в 2020 році Кабінет міністрів схвалив проєкти законів, відповідно до яких в Україні запроваджується суд присяжних. Відповідно до законопроєктів, передбачається спрощення порядку формування списків присяжних і зменшення мінімального їхнього віку з 30 до 25 років.

У 2012 році суд народних засідателів перейменували в суд присяжних, згідно з нормами Конституції, але фактично цей інститут не був судом присяжних у класичному розумінні.