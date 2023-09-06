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Росія вдарила по Запоріжжю. Є постраждалі

Поранень зазнали двоє працівників підприємства. 

Вранці середи, о 10:24, РФ вдарила ракетою удару по одному з районів Запоріжжя.

Станом на 11:25 відомо про двох поранених. Про це голова ОВА Малашко повідомив у Теlegram.

"Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства", – написав він.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни протягом майже трьох годин били ударними безпілотниками по Одеській області. Загинув працівник підприємства. Потім вони спрямували ракети на Київ. ППО збила всі цілі, внаслідок падіння уламків у області були пожежі. 

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