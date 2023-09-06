Мер Борисполя вступив до лав Збройних сил

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко вступив до лав Збройних сил України.

Про це він повідомив у Facebook.

"Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба потребує дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення чи, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Не має значення хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік…", – сказав Борисенко.

Володимир Борисенко висунув свою кандидатуру на посаду Бориспільського міського голови від “Європейської солідарності” на повторних виборах 2021 року. На місцевих виборах восени 2020 року він балотувався на ту ж посаду. Натомість став депутатом Бориспільської міськради. Станом на момент балотування працював комерційним директором ТОВ “БФ Груп”.

Борисенко закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту та юридичний факультет Національного університету внутрішніх справ. Одружений, має чотирьох дітей.