Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині

Уночі та вранці 6 вересня російська армія вкотре обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про загиблих та поранених. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби 4 вересня російські військові обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Також під ударами окупантів вкотре опинився Нікополь. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Минулося без постраждалих.