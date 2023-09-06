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Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині

Без жертв.

Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Уночі та вранці 6 вересня російська армія вкотре обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про загиблих та поранених. Наслідки атаки уточнюються.

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Нагадаємо, протягом доби 4 вересня російські військові обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Також під ударами окупантів вкотре опинився Нікополь. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Минулося без постраждалих.

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