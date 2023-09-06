Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранені троє людей

Протягом вівторка росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Троє цивільних людей зазнали поранень.

По Херсону ворог випустив 18 снарядів. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі", – зазначив він.

Нагадаємо, що двоє жінок були поранені учора під час обстрілу Іванівки. В момент обстрілу вони були на подвірʼї. Ще одна людина зазнала поранень у Токарівці.