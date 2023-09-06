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Міністр освіти Лісовий прокоментував скасування відстрочки від мобілізації для деяких студентів

Відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Міністр освіти Лісовий прокоментував скасування відстрочки від мобілізації для деяких студентів
Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Навчатися ніколи не пізно, але вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

Міністр нагадав, що в порівнянні з 2021 роком минулоріч до університетів вступили на 55 тис. більше студентів-чоловіків старше 25 років. Серед них на магістерському рівні стало більше на 33 тис. студентів.

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“У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту”, - наголосив Лісовий.

Втім, додав він, відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

Нагадаємо, раніше депутат і представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував у ВР законопроєкт, який дозволить перекрити використання чоловіками здобуття другої вищої освіти для ухилення від призову.

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