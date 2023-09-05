Головне за день. Вівторок, 5 вересня

Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. За проголосували 327 депутатів.

Резніков у момент голосування був присутній у парламентському залі. Міністр виступив зі звітом про роботу міністерства та відповідав на запитання парламентарів.

Після голосування Резніков опублікував свій виступ перед парламентом у Facebook. Він сказав, що з початку повномасштабного вторгнення "Міноборони паралельно рухалося двома пов’язаними треками": перший – відсіч ворогу та забезпечення фронту, другий – це реформи, щоб наша армія ставала сильнішою і була взаємосумісною з арміями НАТО.

Резніков сказав, що за оцінкою Генштабу збройних ресурсів Сил оборони вистачило б на два або 2,5 місяці інтенсивних болів, після чого "армія фізично закінчилася б". "Ми добували все, що було можливо і неможливо", – запевнив він.

За словами парламентарів, за кандидатуру Рустема Умєрова депутати голосуватимуть на наступному засіданні.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Крім того, на Лиманському росіяни безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. А на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога у районі Мар’їнки Донецької області.

Упродовж доби окупанти завдали 32 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 вересня – в нашій новині.

Пілот російського вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, що за домовленістю з українською розвідкою здався Україні, вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони злякалися, стали поводитися агресивно та після приземлення побігли в бік кордону. Про це Кузьмінов розповів на пресконференції, пише УП.

Кузьмінов стверджує, що у членів екіпажу не було при собі зброї. Опір йому ніхто не міг чинити, тому що в штурмана не було навичок пілотування.

"Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували", – сказав він.

Росіянин додав, що вертольоти не просто викрав, а "офіційно перегнав із точки А в точку Б", оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки".

Подробиці – в новині.

Докладніше про спецоперацію Синиця – в публікації Lb.ua Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"

Німеччина передала Україні черговий пакет безпекової допомоги, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Що входить до нового пакету – в новині.

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську.

За це рішення проголосували 306 нардепів за мінімально необхідних 226.

Піщанська була призначена головою АМКУ 16 липня 2020 року. Відповідну посаду вона обіймала більше трьох років (3 роки, 1 місяць та 20 днів).

Під час виступу у парламенті Піщанська заявила, що "свою функцію реформи АМКУ виконала" і вважає, що "прийшов час звільнити місто для інших".

Кабінет Міністрів підтримав проєкти указів Президента України про кадрові зміни серед очільників Донеччини і Полтавщини, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так уряд погодив звільнення з посади голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Кандидатуру Філіпа Проніна погодили на посаду керівника Полтавської обласної державної адміністрації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!