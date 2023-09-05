Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"

Прес-конференція відбулась в найкращих традиціях шпигунських блокбастерів: на вході обшук, списки з індивідуальними запрошеннями двічі ретельно перевіряли, герої заходу в «пікселі» і драматичному чорному, на стільцях – гучна преса з важкою знімальною технікою.
Спікери – речник ГУР Андрій Юсов і журналіст, військовослужбовець та режисер, автор циклу документальних фільмів «Воєнна розвідка України» Артем Шевченко, – з’явились першими і в загальних рисах розповіли історію, що в народі вже прописалась як «та, де вкрали гвинтокрил і розстріляли російських пілотів».
Юсов і Шевченко бачать подію дещо інакше: мовляв, блискуча спецоперація ГУР, в результаті якої ми отримали нового друга України в особі вчорашнього ворога, гвинтокрил 2016-го року випуску, поки що єдиний в Україні, та запчастини для російських літаків-винищувачів, які не потрапили до місця призначення.
До того ж, створено прецедент, націлений на максимальне розголошення. Спосіб стимулювати російських пілотів надалі ухвалювати альтернативні рішення, коли немає бажання воювати на боці країни-агресора, можливість для України показати міжнародній спільноті свою здатність дотримуватись обіцянок воєнного часу: такі переваги ГУР наразі вбачає в успішному фіналі спецоперації.
«Ця подія точно увійде в героїчну історію України», – вважає Юсов і переконливо порівняє «Синицю» з Diamond, спецоперацією ізраїльського МОССАДУ 1962 року. Тоді перед ізраїльською розвідкою поставили задачу викрасти радянський літак Міг-21, щоб розбиратись у його конструкції. МОССАД зумів виконати завдання лише з третьої спроби, залучивши іракського пілота-християнина, який був проти бомбардування курдів і не міг зробити кар’єру саме через релігійні переконання.
ГУР: спецоперація "Синиця" з переправлення російського Мі-8 уже суттєво вплинула на боєздатність ворожої авіації
Що відомо про пілота
28-річний пілот гвинтокрила Максим Кузьмінов запевнив журналістів, що вірить у Бога і вже нічого не боїться. Правильне рішення ухвалив сам з собою 24 лютого 2022 року: «Я з самого початку чітко розумів, що ця війна – злочин». Батьки підтримали Максима і в процесі підготовки спецоперації їх вивезли до України. Про можливості не брати участі у війні з російського боку пілот дізнався завдяки кампанії українського МВС “Хочу жити”, сам вийшов на зв'язок з ГУР. Спецоперація тривала близько пів року, кількість спроб, ім’я або позивні її керівника та деталі щодо пропрацювання деталей безпеки Андрій Юсов пообіцяв розкрити після того, як «російський війська заберуться з України геть».
За словами Юсова і Шевченка, дату посадки російського гвинтокрила на українському аеродромі неодноразово переносили. Весь цей час пілот Кузьмінов здійснював вантажні перельоти «зі сльозами на очах», дотримуючись даного собі слова не брати участі в бомбардуваннях. Літав у Маріуполь та Бердянськ, возив запчастини до винищувачів Су-27 та Су-30. Останній переліт з російської авіабази здійснював в режимі радіомовчання, зазнав поранення в ногу на лінії кордону. Не крав гвинтокрил, а пілотував його за заздалегідь визначеним маршрутом з точки А в точку В Харківської області. Намагався переконати двох членів екіпажу стати на його бік і залишитись в Україні. Вони не погодились і одразу після приземлення «пішли в бік російського кордону». Подальша доля екіпажу Максимові невідома.
Кузьмінов нині перебуває в Україні. Очікує обіцяних державою виплат і нових документів, дає важливі свідчення. «Мені подобається наша країна, Україна, хороші люди тут живуть», – зізнається пілот. Щодо майбутнього, «обов’язково розгляне пропозиції», яких поки що має дві: стати пілотом української воєнної авіації або виїхати в Європу. «Він вільна людина вільної країни, – сказав Юсупов. – А ми громадяни країни, що дотримується свого слова і поважає свої закони».
Нагадаємо, згідно рішенню Верховної Ради від 1 квітня 2022 року винагорода за добровільно зданий ЗСУ бойовий російський гелікоптер складає 500 тисяч доларів.