Резніков розповів про результати своєї роботи на посаді голови Міноборони за 22 місяці

"Мною затверджено план заходів Міноборони та ЗСУ щодо виконання рішень саміту у Вільнюсі як підготовки до саміту у Вашингтоні".

У Міністерстві оборони затвердили план заходів на виконання рішень саміту НАТО у Вільнюсі як підготовки до Вашингтонського саміту наступного року.

Про це повідомив ексміністр Олексій Резніков у своєму звіті.

"22 місяці тому з цієї трибуни я оприлюднив пріоритети роботи. На їх основі було сформовано програму дій Міністерства оборони. Суть цієї програми – вступ до НАТО де-факто", - сказав він.

Ексміністр зауважив, що через 112 днів після його призначення розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

"Відтоді Міноборони паралельно рухалося двома пов’язаними треками. Перший – це відсіч російської навали і забезпечення фронту. Другий – це реформи, щоб наша армія ставала сильнішою і була взаємосумісною з арміями Альянсу", - зазначив Резніков.

Відтоді, з його слів, вдалося перезапустити роботу з НАТО, а також вибудовується нова система у форматі Ради Україна-НАТО.

"Мною затверджено план заходів Міноборони та ЗСУ щодо виконання рішень саміту у Вільнюсі як підготовки до саміту у Вашингтоні... Концепцію Карти взаємосумісності розраховуємо отримати цієї осені. До 287 стандартів НАТО, які вже впроваджено, до кінця року буде додано ще 200", - зазначив Резніков.

За словами ексміністра, серед іншого до рівня бригад розгорнуто логістичну програму Logfas, яку використовують країни НАТО. Впроваджено програму "Коровай", потреби Сил оборони одразу бачать наші союзники, додав він.

"Спільним рішенням міністра оборони і Главкома ЗСУ затверджений перехід на програмне забезпечення SAP. Це нова якість планування і управління оборонними ресурсами. Ми почали з логістики і медицини, в подальшому на SAP має бути переведено персонал, фінанси, деякі інші блоки. Не всі країни НАТО досягли рівня, на якому ми зараз", - зазначив Резніков.

Окрім того, урядом затверджено Концепцію реформування військової освіти за принципами і стандартами НАТО.

"Якщо оцінювати ситуацію за суттю – інтеграція України в НАТО де-факто відбулась. Важливий етап закінчено", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відправила Резнікова у відставку. Він виступив перед нардепами із звітом про роботу міністерства та відповів на запитання парламентарів. Заяву на звільнення Резніков написав учора, 4 вересня – наступного дня після того, як про рішення замінити міністра оборони у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Президент сказав, що "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Наступним міністром має стати Рустем Умєров – екснардеп від "Голосу" та уже колишній очільник Фонду державного майна України. За словами парламентарів, голосувати за кандидатуру Умєрова депутати будуть на наступному засіданні.

Звільненню Резнікова передували декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів. Спочатку питання його звільнення постало навесні, коли спалахнув скандал довкола закупівель харчування для ЗСУ. Журналісти-розслідувачі стверджували, що їжу для наших захисників купували за підозрілими контрактами і завищеними цінами, наприклад, аж по 17 гривень за яйце. У МО натомість запевняли, що то була ціна за "кілограм яєць" і що при складанні документів нібито були допущені технічні помилки.

Скандал призвів до того, що про звільнення міністра почали говорити уже відкрито і представники влади. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в своєму Telegram-каналі взагалі анонсував розгляд відставки Резнікова та призначення на його місце керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Резнікову ж "пророкували" посаду міністра з питань стратегічної промисловості, але джерела LB.ua повідомляли, що він на неї погоджуватися не збирався.

Вдруге питання відставки міністра постало через ще одне журналістське розслідування – про куртки. Журналісти заявили, що торік міністерство купило в турецької фірми (власниками якої виявилися українці, при цьому одним із них був племінник народного депутата від "Слуги народу" і члена оборонного комітету Касая) нібито легкі куртки за ціною зимових. Дорогою до України куртки нібито здорожчали у вартості. Через це на засідання зібрався антикорупційний комітет парламенту. Заступник Резнікова, Шарапов, приніс зразок придбаних курток, та в комітеті сказали, що це одяг з іншої партїі. На комітеті також зʼясувалося, що розслідування закупівель у цієї турецької фірми велося ще до розголосу журналістами, з осені. В Міноборони ж зазначили, що скарг на куртки не надходило.

Міністр запропонував парі голові антикоркомітету Анастасії Радіній, яка активно виступала за його звільнення, та журналістові Михайлу Ткачу. Він сказав, що якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку. Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність.

Відповіді на пропозицію Резнікова публічно дали і Радіна, і Ткач, та Резніков потрактував їх як незгоду.

Уже після цього Резніков дав пресконференцію, на якій показав куртки з бірками, що відповідали закупленій партії. Резніков заявив, що розслідування журналіста є "неправдою. На сьогодні немає жодного контракту, коли б ми перетворили літні куртки на зимові. Це неможливо. Бо командування сил логістики не прийняли б їх у нас".

Розслідуванням міністерських закупівель займаються правоохоронці.