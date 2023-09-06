Слідство стверджує, що підозрювана з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

У Херсоні затримали місцеву жительку за підозрою у сприянні примусовій «паспортизації» населення під час окупації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевій мешканці у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Також їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації м. Херсона російськими військовими підозрювана з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

Вона працевлаштувалася у незаконно створений орган - «Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области».

На посаді так званого «специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности» підозрювана виконувала вказівки окупантів, чим фактично сприяла примусовій «паспортизації» місцевого населення.

Вона забезпечувала видачу адресних довідок, займалась перекладом паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта РФ. Також виконувала процедуру ідентифікації осіб, що втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів.

За службу на ворога підозрювана отримувала щомісяця від 50-70 тисяч російських рублів.

За даними СБУ, після звільнення Херсона фігурантка сподівалась «відсидітись» у власному помешканні і таким чином уникнути правосуддя. Однак їй це не вдалося.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ. Чоловік упродовж кількох місяців виконував завдання ФСБ.