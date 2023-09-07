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Столтенберг: російську армію вважали другою за силою в світі, а зараз вона є другою за силою в Україні

Генсек НАТО зауважив, що це дуже вражаючий результат українців. Також він повідомив, що контрнаступ України набирає обертів. 

Столтенберг: російську армію вважали другою за силою в світі, а зараз вона є другою за силою в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що Україна досягає прогресу в контрнаступі, повідомляє Reuters.

«Українці поступово завойовують позиції... Вони змогли прорвати лінії оборони російських військ, і вони рухаються вперед», — сказав Столтенберг законодавцям під час виступу в Європейському парламенті.

З моменту початку наступу Київ намагався прорватися крізь укріплені російські позиції і зіткнувся з дедалі більшою критикою західних ЗМІ щодо концентрації сил у невідповідних місцях.

Столтенберг сказав, що слід очікувати, що наступ буде просуватися повільно.

"Ніхто ніколи не казав, що це буде легко. Навряд чи колись в історії ми бачили більше мін на полі бою, ніж ми бачимо в Україні сьогодні. Тому було очевидно, що це буде надзвичайно важко", - зазначив він. 

Минулого тижня українські офіційні особи заявили, що їхнім силам вдалося прорвати першу лінію оборони Росії, але тепер вони зіткнулися з іншими лініями в районах, де Москва встигла створити укріплення та мінні поля.

"Вони прогресують. Можливо, не настільки, як ми сподівалися, але вони поступово завойовують позиції... Напочатку російську армію вважали другою за силою в світі. А зараз російська армія є другою за силою в Україні. Це дуже вражаючий результат українців", - сказав глава НАТО. 

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового. На Бахмутському напрямку захсиники наступають південніше Бахмута.

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