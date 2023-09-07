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Прокуратура показала наслідки обстрілів Одещини росіянами

Ворог атакував об’єкти припортової та цивільної інфраструктури півдня регіону.

Прокуратура показала наслідки обстрілів Одещини росіянами
Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура показала наслідки нічної атаки Росії на південь Одещини, а також повідомила, що зросла кількість поранених внаслідок обстрілів.

Про це повідомляється на сайті Прокуратури Одеської області.

"За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, протягом ночі  збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Ворог атакував об’єкти припортової та цивільної інфраструктури півдня регіону. Внаслідок атаки постраждало двоє водіїв вантажівок.

Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

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