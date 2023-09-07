Ворог завдав балістичного удару по Запорізькому району

В ОВА закликали залишатися в укриттях.

Російська армія вдарила по Запорізькому району.

За попередніми даними, для атаки вона використала балістичне озброєння. Про це повідомили в ОВА.

"Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби. Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!" – йдеться у повідомлені від 10:54.

До того, о 10:36, ОВА публікувала попередження про балістичну загрозу.

Вчора окупанти вдарили по Запоріжжю. Постраждали двоє працівників підприємства. Запорізька область залишається місцем запеклих боїв із ворогом.