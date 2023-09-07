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Унаслідок удару по Костянтинівці загинули 16 людей, удару було завдано не з артилерії, – поліція

Точно тип озброєння зʼясує експертиза, але зараз артилерійський удар виключили з версій. 

Унаслідок удару по Костянтинівці загинули 16 людей, удару було завдано не з артилерії, – поліція
Фото: скріншот

За уточненими даними, станом на ранок 7 вересня відомо про 16 загиблих унаслідок російського удару по Костянтинівці. Попередні дані були про 17 жертв.

Ще 33 людини зазнали поранень, повідомила в ефірі телемарафону начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко. Наймолодшій жертві – 18 років.

Крім ринку, пошкоджені два пʼятиповерхові будинки. Удару було завдано прицільно по мирних людях. 

"За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених особи. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми повели ретельний візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз майже всі ідентифіковані", – сказала вона.

Неідентифікованим залишається тіло чоловіка. Поліція просить звернутися до неї тих, чий родич або близька людина міг перебувати на місці удару. 

"На даний момент ще проводиться експертиза вибухотехніки. Одне можу сказати – є декілька версій типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію, що це був артилерійський обстріл", – додала Гаврилко про озброєння, яким ворог завдав удару. 

Нагадаємо, вчора вдень росіяни вдарили по ринку в центрі Костянтинівки. Костянтинівка – це прифронтове місто в Донецькій області, по якому росіяни систематично завдають ударів, вбиваючи там мирних людей. 

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