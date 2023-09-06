Сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Попередньо відомо про 16 загиблих.

За даними УНІАН, ворог вдарив по центральному ринку із системи С-300.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед 16 загиблих – одна дитина. Щонайменше 20 людей отримали поранення. Пожежу на місці локалізували.

Нагадаємо, за минулу добу у Запорізькій області РФ била по 25 населених пунктах, по Сумській вдарила мінометами, АЗС і артилерією. Також постраждали Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Луганська, Одеська, Харківська, Херсонська області.