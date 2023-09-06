Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК

Минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

Про це нагадав член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Якщо стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

"Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку", - зазначив він.

Представниці інших професій, які є спорідненими з деякими військово-обліковими спеціальностями, за бажанням також можуть стати на військовий облік. Наприклад, хімики, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

"Важливо наголосити, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат. Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані", - наголосив Веніславський

Він також зазначив, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Ідеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до цього переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).

За даними Міноборони, Україну захищають понад 60 тисяч жінок. Більше ніж 42 тисячі з них - військовослужбовиці.

Про те, як жінки несуть службу у лавах Збройних Сил України, читайте в матеріалі LB.ua "Війна поза гендером".