Мудрий пануватиме над зірками. До дня воєнної розвідки України

У цьому тексті автор спробував проаналізувати результати ключових спеціальних та бойових операції ГУР МО за останній рік, відомості про які потрапили у публічний простір. Адже інформацію про форми і методи оперативної роботи воєнних розвідників з, власне, видобутку інформації про противника розголошувати забороняє закон і здоровий глузд. І найчастіше результати такої таємної оперативної роботи стають видимими вже після реалізації первинного задуму.

В умовах тривалої конвенційної виснажливої війни , яку за кількістю залученого бойового потенціалу сторін та інтенсивністю бойових дій можна порівняти лише з Другою світовою, природньо зростає вага і роль воєнної розвідки. І не тільки як власне військового розвідувального органу, головним завданням якого є добування інформації про противника, але і як наріжного каменю усієї системи національної безпеки держави, активної складової Сил безпеки та оборони України.

31 рік тому 7 вересня 1992 року Президент України Леонід Кравчук підписав Указ «Про управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України». Цей документ став початком історії потужного військового відомства, яке після низки структурних перетворень і змін назви стало Головним управлінням розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

Синиця в руках

Найяскравішим результатом, про який останні дні із захватом пишуть вітчизняні та світові ЗМІ та, скрегочучи зубами, змушені згадувати і ворожі російськи пабліки, є, без сумніву, ризикована, надскладна, але успішна операція під кодовою назвою «Синиця». Це класичний приклад добре продуманої та організованої спеціальної розвідувальної операції, результат якої ставить ГУР МО на одрин рівень з великими світовими спецслужбами на кшталт ізраїльського «Моссаду». Адже очевидна історична аналогія із проведеною ним у далекому серпні 1966 року операцією «Даімант». Тоді після трьох років тривалої оперативної роботи і кількох невдалих спроб, одна з яких завершилася стратою сирійського льотчика, Ізраїлю вдалося викрасти на той час найсучасніший радянський винищувач Міг-21. На ньому перелетів іракський пілот Мунір Редфа, завербований ізраїльською спецслужбою. Завдяки детальному вивченню цього зразка авіатехніки, якою СРСР тоді озброїв своїх арабських союзників Єгипет, Сирію, Ірак, Ізраїлю вдалося здолати їх у Шестиденній війні, що спалахнула наступного 1967 року.

Фото: Facebook/Artem Shevchenko

І хоч переліт капітана Мксима Кузьмінова на гвинтокрилі Мі-8 АМТШ зі складу 319 окремого вертолітного полку (в/ч 13984 з місцем базування у Приморському краї РФ) поки і не приніс подібних стратегічних результатів, він вже має очевидні позитивні тактичні наслідки одразу у кількох площинах: - з військової точки зору взяття такого бойового трофею як відносно новий гвинтокрил Мі-8 АМТШ бортовий номер «62» 2016 року випуску значно посилює бойові спроможності авіаційного підрозділу воєнної розвідки. - з розвідувальної точки зору технологічне обладнання, зокрема найцінніше – система розпізнавання «свій-чужий» і вантаж, які були на борту, а також свідчення командира вертольота стали важливою розвідінформацією про систему авіаційної безпеки армійської авіації ворога та аеродромну мережу на території Росії. Недарма ж після цього сталися успішні атаки дронами ГУР МО по аеродромах російської стратегічної і транспортної авіації – Сольці Нижегородської області, Шайковка у Калузькій області та Хрести у Псковській області.- з морально-психологічної точки зору ефект від усвідомленого і добровільного перельоту на наш бік російського пілота Кузьмінова разом із авіатехнікою пригнічує і суттєво впливає на подальшу психологічну стійкість і боєздатність льотного складу ПКС РФ.- з пропагандистської точки зору вплив операції «Синиця» і виконання Україною всіх передбачених законом гарантій пілоту Максиму Кузьмінову, включно з фінансовою винагородою, може підштовхнути інших льотчиків ПКС РФ спробувати повторити такий подвиг.

Воєнна розвідка України цією зухвалою і успішною спецоперацією «Синиця» завдала потужного і принизливого удару всім пихатим повітряно-космічним силам Росії.

Журавлі у небі і на землі

Операції ГУР МО з завданням повітряних ударів дронами різних типів по військових об`єктах у глибині території держави-агресора, зокрема у Москві, за останній рік стали вже буденним явищем.

Починалося все у грудні 2022, коли вперше вдалося завдати ураження, знищити особовий склад і пошкодити літаки дальньої авіації ПКС РФ Ту-95 і Ту-22М3 на аеродромах Дягілєво Рязанської області та Енгельс Саратовської області. Тоді було використано старі ще радянського виробництва БПЛА Ту-141 «Стриж» із вибухівкою. З того часу виробництво і використання нових ударних дронів було поставлено на потік.

Фото: телеграм-канал Повітряні сили ЗСУ Пошкоджений літак після вибуху на аеродромі Дягілєво під Рязанню.

А 19 серпня 2023 ударним БПЛА воєнна розвідка знищила два і пошкодила ще два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 на авіабазах Сольци у Нижегородських області та Шайковка у Калузькій.

Так само успішно вночі 30 серпня внаслідок диверсійної операції воєнною розвідкою було атаковано і авіабазу Хрести у Псковській області. Там згоріли два і суттєво було пошкоджено ще два військово-транспортні літаки Іл-76, які ворог використовував для перевезення особового складу ворожої 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Все це виявляє слабкі, вразливі, неприкриті дірки у системі протиповітряної оборони агресора на його ж території, змушує його розосереджувати і відволікати з фронту сили для прикриття об`єктів на землі. Але, судячи з успішних атак, темп і результативність яких не знижується, а тільки нарощується, противник не в змозі надійно закрити своє небо від наших повітряних ударів.

Фото: РАКЕТА UA | РАДАР Знищений Ту-22М3 на аеродромі Сольці після прильоту дрона-камікадзе.

Відтак реалізація стратегії переносу війни на ворожу територію, відвертим апологетом якої є начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов, дає свої очевидні результати. Вона знижує боєздатність військ агресора внаслідок знищення самих військових цілей, виснажує його ресурси і розпорошує сили необхідні для захисту від наших атак, а ще суттєво впливає на морально-психологічний стан російського населення. Воно відчуло вже і відчуватиме ще й надалі, що розв`язана Росією війна обов`язково своїм молохом зачепить і упевнені у своїй невразливості столичні регіони, і здичавілу у своїй безпросвітності російську глибинку.

Рейди по тилах та точкові ліквідації

Цілком відповідає стратегії перенесення війни на російську територію і низка диверсійних акцій на суходолі. Так, наприкінці травня на початку червня 2023 року повстанці з Російського Добровольчого Корпусу та Легіону Свобода Росії за підтримки бронетехніки провели успішні рейдові дії вглиб Білгородської області у Грайворонському і Шебекінському районах. Швидким ударом прорвавши на ділянці КПП Грайворон російсько-українським кордон російські бійці заволоділи ініціативою, завдали відчутних втрат російським прикордонним військам, що структурно входять у ФСБ РФ і взяли полонених.

Противник був змушений оголошувати контртерористичну операцію і висувати резерви для ліквідації цього прориву і подальшого прикриття кордону. І хоча офіційно ГУР МО України не брала відповідальності за такі зухвалі рейди вглиб російської території, очевидно, що РДК і ЛСР, що діють відносно самостійно та автономно, при цьому щонайменше координуються нашою воєнною розвідкою.

10 липня 2023 року у російському Краснодарі під час ранкової пробіжки у парку сімома пострілами було вбито заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Раніше він був капітаном 2-го рангу та командував підводним човном «Краснодар», який 14 липня 2022 року, серед інших, запустив крилаті ракети «Калібр» по Вінниці. ГУР МО на наступний день оприлюднила на своїх ресурсах подробиці.

«10 липня «підводник» здійснював пробіжку в краснодарському Парку культури і відпочинку ім. 30-річчя Перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника. «Краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту «Варшавянка», які входять до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр». Капітан 2-го рангу Станіслав Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «Алроса». Після відправки «Алроси» на модернізацію був призначений командиром «Краснодару», – повідомили в ГУР МО.

Фото: змі окупантів Ліквідований екс-командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький

Таким чином воєнна розвідка України фактично взяла на себе відповідальність за проведення цієї операції. Такі точкові ліквідації командирів російської армії, які причетні до воєнних злочинів, окрім власне встановлення справедливості і невідворотності покарання російських воєнних злочинців, сіють несуть атмосферу страху і паніки серед офіцерського складу армії агресора. Вночі перед світанком 24 серпня 2023 року на День незалежності України спецпідрозділ ГУР МО у взаємодії із Військово-морськими силами України здійснив зухвалу висадку на території тимчасово окупованого Кримського півострова у районі мису Тарханкут. Там під час цієї спецоперації вперше після квітня 2014 року там підняли державний прапор України. На світанку у районі населених пунктів Маяк та Оленівка українські розвідники, подолавши на плавзасобах значну відстань по воді, вступили у бій із окупантами зі складу радіотехнічних військ, завдали їм болючих втрат, і швидко повернулися так само морем, без втрат серед свого особового складу.

А перед цією операцією 23 серпня ударом, ймовірно, українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» переробленого для ураження наземних цілей, Сили Оборони України знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф». Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Вагома роль бойових підрозділів воєнної розвідки України і під час найуспішнішої наступальної операції цієї війни у вересні 2022 року, коли швидкими ударами вдалося звільнити майже всю окуповану російською частину Харківської області. Тоді створений на початку війни для захисту Харкова головно з місцевих добровольців під командуванням кадрових офіцерів ГУР МО спецпідрозділ «Кракен» рішучими ударно-штурмовими діями у взаємодії із іншими частинами Сил оборони і безпеки України звільнив місто Балаклея. А згодом спільно з 92-ю механізованою бригадою просунувся далі і звільнив східну частину міста Куп`янськ за річкою Оскіл.

Фото: Kraken

Так само успішною можна вважати і операцію ГУР МО у найтяжчий період початку війни, коли було встановлено повітряний міст в оточений Маріуполь. Тоді сімома рейсами проведеними 16ма вертольотами армійської авіації крізь щільну ешелоновану протиповітряну оборону противника вдалося евакуювати 64 поранених з оточеного на Азовсталі гарнізону, натомість доправити їм 30 тон вантажу і десантувати 72 бійців підкріплення. Це більш ніж на місяць продовжило оборону міста на Азові і скувало сили більш ніж 10ти тисячного угрупування ворога у цьому районі.

Активну бойову роботу із значними результатами на найтяжчих ділянках фронту на суходолі, у повітрі і на воді проводять всі бойові підрозділи воєнної розвідки: 10-й загін спеціального призначення імені Максима Шаповала, загони «Шаман», «Артан», групи добровольців Іноземного легіону.

Звісно не всі операції і не завжди завершуються успіхом. Є і болючі втрати, є і нереалізовані задуми. Але головне, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України постійно розвивається та активно нарощує свої бойові, оперативні, агентурні та технічні спроможності.

Окрема сторінка непублічної роботи ГУР МО – це звільнення міжвідомчим Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими наших оборонців, головно, за допомогою механізму обміну їх на російських загарбників. Внаслідок складних переговорів вдалося провести 48 вигідних обмінів, як результат – звільнені майже 2600 українських захисників.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Відзначаючи значний внесок воєнної розвідки України у захисті територіальної цілісності України і відбитті російської агресії глава держави Володимир Зеленський присвоїв 37-річному начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову чергове військове звання – генерал-лейтенанта.