На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка

Їх атакували квадрокопетрами з території РФ.

Унаслідок атак по аеродромах "Сольці" у Новгородській області та "Шайковка" у Калузькій були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці

"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеродроми атакували квадрокопетрами з території Росії.

Нагадаємо, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які РФ застосовує у війні. Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

У Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.