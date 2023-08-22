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На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка

Їх атакували квадрокопетрами з території РФ.

На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
Ту-22 (ілюстративне фото)

Унаслідок атак по аеродромах "Сольці" у Новгородській області та "Шайковка" у Калузькій були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці

"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеродроми атакували квадрокопетрами з території Росії.

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Нагадаємо, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які РФ застосовує у війні. Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

У Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.

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