На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка

Унаслідок атак по аеродромах "Сольці" у Новгородській області та "Шайковка" у Калузькій були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці
"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аеродроми атакували квадрокопетрами з території Росії.
Нагадаємо, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які РФ застосовує у війні. Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.
У Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.