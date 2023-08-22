Ворог вночі атакував Запоріжжя, пошкодженні чотири багатоповерхівки

Серед людей, на щастя, постраждалих немає.

Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки.

Про це повідомляє серкретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Якщо ваша оселя теж зазнала пошкоджень, звертайтеся на 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Нагадамо, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби Росія завдала 2 ракетних та 43 авіаційних ударів.