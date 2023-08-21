Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом 21 серпня російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом 21 серпня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 86 вибухів.

Зокрема, по Хотінській громаді били з мінометів та танку, а по Краснопільській - з гранатометів, мінометів та артилерії.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії.

Також з мінометів обстріляли Есманську громаду, а Великописарівську - з мінометів та АГС.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Софіївку на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.