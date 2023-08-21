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На Лимано-Куп’янському напрямку ворог тримає 45 тис. окупантів

А також понад 500 танків.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог тримає 45 тис. окупантів
Фото: slovoidilo.ua

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 45 тис. окупантів і тисячі одиниць техніки армії РФ. 

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За минулу добу окупанти завдали 533 обстріли на Лимано-Куп’янському напрямку. Сили оборони знищили там 21 окупанта, 45 росіян отримали поранення.

"Попри те що противник завдає таких значних обстрілів по зоні Куп’янського напрямку, наша оборона там досить міцна – завдяки інженерним загородженням, грамотному та правильному командуванню на цих місцях і, звичайно, завдяки мужності та самовідданості наших військових", – сказав Євлаш.

Станом на зараз противник утримує на цьому напрямку більш як 500 танків і стільки ж бойових бронемашин, понад 300 артсистем і 150 РСЗВ. Також на Лимано-Куп’янському напрямку протягом минулої доби Силами оборони було знищено одну БМП росіян, дві протитанкових гармати "Рапіра", дві артилерійські установки "Мста-С" і "Мста-Б", а також установку "Тюльпан", три дрони-камікадзе, три одиниці автомобільної техніки й два польових склади з боєприпасами.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. 

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