Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Російські окупаційні війська 21 серпня завдали ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь і Марганецька громада – знову під ворожими обстрілами. Російська армія цілила з важкої артилерії”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Софіївку на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.