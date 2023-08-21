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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська 21 серпня завдали ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікополь і Марганецька громада – знову під ворожими обстрілами. Російська армія цілила з важкої артилерії”, - написав Лисак. 

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Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. 

Нагадаємо, росіяни обстріляли Софіївку на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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