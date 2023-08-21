До ліквідації високопоставлених офіцерів РФ ​причетний підрозділ ГУР "Шаман", - Юсов

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Шаман" причетні до ліквідації високопоставлених російських офіцерів.

Про це в інтерв’ю "Українським новинам" заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Є (такі реалізації, - ред.). Називати прізвища та підрозділи ми не будемо, але ми говоримо про роботу ГУР. Такі приклади є, робота триває. Самих воєнних злочинців багато, тому роботи вистачить", - сказав він.

На питання, чи працює "Шаман" лише на окупованих територіях або по всьому світові, Юсов зазначив, що "мова йде про роботу ГУР".

"Сьогодні у нас ворог №1 - це РФ. Але якщо говорити про роботу ГУР МО, то вона так чи інакше передбачає діяльність та взаємодію з багатьма державами по різних точках світу", - зазначив він.

Щодо того чи зосередиться "Шаман" на ліквідації російських офіцерів і про те, чи будуть інші категорії, Юсов заявив, що "всі воєнні злочинці та державні зрадники мають понести покарання". Насамперед, наголосив Юсов, мова йде про покарання в межах чинного українського законодавства і міжнародного права.

"Кожен такий злочинець може не чекати і здатися українському правосуддю або ж в іншій державі, де поширюється юрисдикція міжнародного трибуналу. В іншому випадку такі самі себе наражають на небезпеку. З 2014 року ми бачимо, що велика кількість окупантів, воєнних злочинців та зрадників не дочекались трибуналу", - додав він.

На питання, чи буде "Шаман" карати колишніх українських високопосадовців, таких, як експрезидент Віктор Янукович, ексгенпрокурор Віктор Пшонка, ексглава Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній перший віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов, Юсов наголосив, що "йдеться про справедливу відповідальність, у тому числі - держзрадників".

"Якщо вони причетні до воєнних злочинів, то спокійно себе почувати не повинні. Робити окремі анонси, я думаю, не варто", - наголосив представник ГУР.

Раніше видання The Times повідомило, що бійці елітного батальйону ГУР МО "Шаман" вже не перший рік здійснюють рейди на інфраструктуру в тилу росіян, і що вони виконують нове завдання - вбити високопоставлених російських офіцерів.

Коментуючи статтю, в ГУР заявили, що підрозділи Головного управління розвідки Міноборони ефективно працюють не лише на лінії фронту, а й за нею.

Нагадаємо, днями Юсов повідомляв, що, за даниими розвідки, серед російських офіцерів побільшало суїцидів.