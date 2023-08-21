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​У Скадовську росіяни провели ротацію своїх лікарів

До окупованого міста приїхали хірурги, терапевти, педіатри, гінекологи і середній медичний персонал.

​У Скадовську росіяни провели ротацію своїх лікарів
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окуповані території Херсонщини окупанти завезли лікарів з Кабардино-Балкарії, які замінили попередню групу лікарів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Скадовськ прибули хірурги, терапевти, педіатри, гінекологи і середній медичний персонал.

Оскільки більшість українських медиків відмовилась співпрацювати з ворогом і виїхала з регіону, загарбники потерпають від дефіциту медперсонлалу. До того ж росіяни практикують примусові медогляди жителів Херсонщини, після яких людей вивозять до РФ на “лікування”.

Окупанти платять своїм медикам за такі поїздки підвищену зарплату. Тому лікарі з Росії, можна сказати, їздять на заробітки, під час яких беруть участь в депортації українців.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни планують завезти нову партію лікарів у загарбані райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів й 125 медсестер. Крім того, вороги завезли і педагогів. 

Через втрати на війні окупанти зіткнулися з нестачею медперсоналу. Торік у Бериславі розгорнули військовий госпіталь, куди завезли майже 40 лікарів із РФ.

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