Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі 12 автівок військовослужбовців у Деснянському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що затриманий власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Викрили його при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Наразі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

"Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи", - розповів начальник столичного главку Дмитро Шумейко.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Однак, у липні цього року він знову підпалив декілька автівок військових.

"Втім, злагоджена робота підрозділів поліції дала свій результат. Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році", - розповів керівник поліції Києва.

Зловмисника затримали "на гарячому" - під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. При обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

Під час обшуку орендованої квартири порушника правоохоронці також вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в квітні минулого року поліція повідомила про підозру 4 зловмисникам за підпал Дніпровської РДА.