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Українські благодійники придбали в Німеччині та подарували Києву автобуси Mercedes Citaro, - Кличко

Автобуси незабаром вийдуть на маршрути.

Київ отримав з Німеччини 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Сьогодні Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Їх придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту», - повідомив Віталій Кличко. 

Він наголосив, що ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва. 

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Також мер Києва зазначив, що нещодавно українська столиця отримала від німецького міста-партнера Гамбург 3 карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter. 

«Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон  для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці», - наголосив Кличко.

Загалом, за інформацією мера Києва, від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль та 82 міських автобуси.

 

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