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У Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком

Обмеження діятиме з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня

У Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

У Києві з 20-го до 28-го серпня буде перекрито рух центральною вулицею Хрещатик.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятиме з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня. Водіїв просять враховувати цю інформацію при пересуванні центром столиці.

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Нагадаємо, що на території Києва та на в'їзді в місто запроваджено обмеження на пересування вантажного транспорту.

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