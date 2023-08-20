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Росіяни з танка обстріляли будинок у Козацькому на Херсонщині

Одна людина загинула, ще одна поранена.

Російські окупаційні війська прицільно з танка обстріляли житловий будинок у селищі Козацькому на Херсонщині. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям», – написав він.

За словами Прокудіна, 45-річна жінка зазнала множинних уламкових поранень, її шпиталізували.

Селище Козацьке, яке розташоване на лівобережжі Херсонщини навпроти тимчасово окупованої Нової Каховки, часто зазнає російських атак.

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Нагадаємо, що російські окупаційні війська вранці в неділю, 20 серпня, обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади Херсонської області.

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