Росіяни з танка обстріляли будинок у Козацькому на Херсонщині

Одна людина загинула, ще одна поранена.

Російські окупаційні війська прицільно з танка обстріляли житловий будинок у селищі Козацькому на Херсонщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям», – написав він.

За словами Прокудіна, 45-річна жінка зазнала множинних уламкових поранень, її шпиталізували.

Селище Козацьке, яке розташоване на лівобережжі Херсонщини навпроти тимчасово окупованої Нової Каховки, часто зазнає російських атак.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вранці в неділю, 20 серпня, обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади Херсонської області.