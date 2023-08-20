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Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув чоловік

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. 

Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув чоловік
Фото: Олег Синєгубов

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання. 

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, що близько 7:00 20 серпня росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. 

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