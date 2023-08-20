Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську.
Про це у Телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У м. Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання.
Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб.
Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.
Нагадаємо, що близько 7:00 20 серпня росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.