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Пентагон хоче поновити запаси зброї України взимку, − WP

Американці сподіваються на зниження інтенсивності боїв.

Пентагон хоче поновити запаси зброї України взимку, − WP
Фото: defense.gov

Міноборони США очікує настання зими, щоб поповнити запаси зброї для України. 

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерело, пише Радіо Свобода.

Співрозмовник видання розповів, що Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв. Водночас російська армія теж може скористатися можливою перервою для переозброєння та зведення оборонних рубежів.

Останнім часом у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про повільний наступ української армії. Зокрема, британська газета Financial Times з посиланням на експертів пише, що США закликають Київ направити основні сили на південь, щоб прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, та припинити зосередження військ під Бахмутом.

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FT зазначає, що Україна закликала Захід передати далекобійне озброєння та авіацію для більш ефективного та швидкого наступу. Але, за словами американських чиновників, США не виробляють достатньо тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити українську армію.

Зі свого боку радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Washington Post звернув увагу на відсутність в армії винищувачів F-16. Через це, за словами Сака, збройним силам доводиться більш просунітішого озброєння.

Нагадаємо, на початку тижня США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби.

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