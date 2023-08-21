Винищувачі F-16 здатні змінити перебіг подій на фронті, – Повітряні сили

"Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі".

Літаки F-16 та інші західні винищувачі можуть змінити перебіг подій на фронті, тому, що прикриття з повітря є ключем до успіху наземних операцій.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Я дійсно казав, що (з F-16 – ред.) виграємо війну. Одразу не виграємо, звичайно, але F-16 здатен змінити перебіг подій, здатен забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях", – сказав він.

Речник повітряних сил навів приклад: зараз на окупованих територіях перебувають 8-9 російських винищувачів, кидають авіабомби та пускають авіаційні ракети. З F-16 їм не вдалося б цього зробити.

"Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі, ми повинні це всі розуміти", – наголосив Ігнат.

Він додав, що Україна планує отримати не лише американські F-16, а й інші західні винищувачі, у тому числі шведські Saab JAS 39 Gripen. Вони будуть потроху замінювати стару радянську техніку. Тому західні партнери готуватимуть не лише пілотів, а й "авіаторів", які забезпечують польоти.

"Збільшення різних типів літаків – це серйозне навантаження: їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати, – але іншого виходу в нас немає. Ми йдемо тим шляхом. І поступово будемо виводити зі складу Повітряних сил стару радянську техніку, замінюючи її на такі літаки, як F-16, Gripen, а, можливо й інші, які стануть доступними для нас", – розповів речник.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія нададуть України винищувачі F-16. Це відбудеться після того, як завершаться навчання українських пілотів.