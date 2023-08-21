Росія створює ще одне військове формування для оборони окупованих територій на півдні України, - британська розвідка

Воно буде складатися здебільшого з мобілізованих і має вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках.

Росія створює ще одну військове формування - 18-ту загальновійськову армію, завданням якої буде оборона на окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

“Росія нарощує свої військові структури, враховуючи реалії воєнного часу. Одне нове формування – це 18-та загальновійськова армія. Формування, ймовірно, буде об’єднанням і посиленням інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 18-та армія, ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу та зосередиться на оборонних операціях на півдні України. Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках.

Існує реальна ймовірність того, що це призвело до нещодавнього передислокації повітряно-десантних сил від Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися важкі бої.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/08NMFc0CXw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 21, 2023

Нагадаємо, Сили оборони знищили за добу 460 окупантів та 12 ворожих танків. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.