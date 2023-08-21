Учора росіяни обстріляли завод та об’єкт критичної інфраструктури в Херсоні, є загиблі

Протягом неділі 20 серпня ворог 78 разів обстріляв територію Херсонської області, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, по місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 – дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 19 серпня ворог 77 разів обстріляв Херсонщину. Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина.