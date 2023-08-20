Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС
Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС
Нідерланди передадуть Україні літаки F-16, - Зеленський
Нідерланди передадуть Україні літаки F-16, - Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетний удар по Чернігову: 41 людина ще залишається в лікарні

Рятувальну операцію наразі завершено.

Ракетний удар по Чернігову: 41 людина ще залишається в лікарні
Фото: МЗС України

Через російський ракетний обстріл Чернігова 41 людина залишається в лікарні.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - написав він.

За його словами, внаслідок вибуху пошкоджені 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову зросла до 156. Сім людей загинуло, одна з них - дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies