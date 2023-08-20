Ракетний удар по Чернігову: 41 людина ще залишається в лікарні

Через російський ракетний обстріл Чернігова 41 людина залишається в лікарні.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - написав він.

За його словами, внаслідок вибуху пошкоджені 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

Нагадаємо, що кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову зросла до 156. Сім людей загинуло, одна з них - дитина.