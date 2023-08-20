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Росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, четверо поранених

Пошкоджено житлові будинки, паркани та господарські споруди.

Росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, четверо поранених
Авдіївка (архівне фото)
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Російські війська 20 серпня обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк на Донеччині. В результаті було поранено чотирьох цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка м. Торецька. За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року", - йдеться в повідомленні.

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Двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспорті. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медзакладів.

Крім того, вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани та господарські споруди.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили безпілотником по Слов'янській громаді. Тоді обійшлося без постраждалих.

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