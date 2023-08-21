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Сили оборони знищили за добу 460 окупантів та 12 ворожих танків

Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Сили оборони знищили за добу 460 окупантів та 12 ворожих танків
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 20 серпня, Збройні сили ліквідували близько 460 російських військових та 12 танків. Загалом армія ворога втратила на війні з Україною близько 157 930 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 358 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 449 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5 264 (+19) од,
  • РСЗВ – 719 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 489 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 309 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 692 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 794 (+4).

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Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень. Армія ворога безуспішно наступала в районі Курдюмівки Донецької області. Збройні сили стримують наступ ворога в районі Мар’їнки.

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