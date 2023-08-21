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У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових

Триває перевірка причетності зловмисника до інших злочинів.

У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
Фото: МВС України

Поліція затримала у Києві чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, поліцейські викрили зловмисника "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військовослужбовця. Затриманий пояснив свої дії негативним ставленням до військових. 

Фігурант виготовляв пристрої самостійно, вони спрацьовували за визначеним часом. Триває перевірка причетності зловмисника до інших злочинів.

Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, директору швейної фабрики повідомили про підозру в заволодінні грошима, які надавалися для закупівлі форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ (ч. 5 ст. 191 КК України).

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