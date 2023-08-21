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Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута, – Маляр

Звільнена довкола міста територія становить 43 кв. км.

Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута, – Маляр
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони звільнили минулого тижня територію у 3 кв. км біля Бахмута у Донецькій області

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр,повідомляє Military Media Center.

Вона зазначила, що Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута і протягом минулого тижня звільнили ще 3 кв. км території. Таким чином можна говорити про звільнені 43 кв. км довкола міста.

За півдні за тиждень суттєвих змін не відбулося, оборонці продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Ворог намагається потужно відбивати атаки ЗСУ, використовуючи у першу чергу артилерію. За добу 18 серпня Сили оборони України знищили на цьому напрямку 75 окупантів. 

 

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