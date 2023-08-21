Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута, – Маляр

Сили оборони звільнили минулого тижня територію у 3 кв. км біля Бахмута у Донецькій області.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр,повідомляє Military Media Center.

Вона зазначила, що Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута і протягом минулого тижня звільнили ще 3 кв. км території. Таким чином можна говорити про звільнені 43 кв. км довкола міста.

За півдні за тиждень суттєвих змін не відбулося, оборонці продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Ворог намагається потужно відбивати атаки ЗСУ, використовуючи у першу чергу артилерію. За добу 18 серпня Сили оборони України знищили на цьому напрямку 75 окупантів.