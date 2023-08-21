Росіяни обстріляли за добу дев’ять областей України, – ОВА

Протягом минулої доби, 20 серпня, російські війська обстріляли з різних видів озброєння територію дев’яти областей України. Про це йдеться у ранковому зведенні військових адміністрацій.

Ворог використовував гранатомети, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА, тактичну авіацію. За добу були атаковані 129 населених пунктів та 37 об’єктів інфраструктури, поінформували в Міноборони України. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив сім обстрілів, зафіксовано 40 вибухів. Ворог бив із артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили три обстріли прикордоння. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська, Хотінська громади. Ворог бив з мінометів та гранатометів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманська, Свеська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська громади. Били з мінометів, артилерії, гранатометів. Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено чотири некеровані авіаційні ракети НАР по Хотінській громаді. Без наслідків.

У Дніпропетровській області Нікопольський район кілька разів був під ворожим артилерійським вогнем. Обстрілювали районний центр, Марганецьку та Покровську громаду. Без загиблих та постраждалих. Є руйнування: понівечені два приватні будинки, господарські споруди, легкові авто. Атакували російські війська й Зеленодольську громаду Криворізького району. Виникла пожежа. Її приборкали рятувальники.

У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 92 удари по 23 містах та селах. 85 артилерійських обстрілів прийшлося по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів. Також загарбники здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне й обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське. Внаслідок артобстрілу по Широкому смертельні поранення отримав 61-річний чоловік. Травмована 77-річна жінка з Широкого та 58-річний житель Малої Токмачки. Їх оперативно доставили в лікувальні установи. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків в результаті обстрілів.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Варварівка, Бударки, Землянки Чугуївського району та Комісарове Куп'янського району. На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару західніше Миколаївки. Вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове. За добу 11 людей отримали поранення, загинув чоловік.

У Луганській області під ударами перебували Невське та Білогорівка. Росіяни продовжують масово використовувати ствольну і реактивну артилерію вздовж усієї лінії фронту, обстрілюючи позиції українських військ і житлову забудову. За добу ворог здійснив 154 обстрілів, випустивши 551 снаряд.

У Донецькій області за добу під вогнем перебували 10 населених пунктів: смт Велика Новосілка, смт Петрівка, Часів Яр, Красногорівка, Авдіївка, с.Кліщіївка, с.Соловйове, с.Новоукраїнка, с.Неліпівка, с.Предтечине. Поранень зазнали семеро цивільних, пошкоджено два приватних житлових будинки та цивільний автомобіль.

У Миколаївській області вночі під ворожим обстрілом була акваторія та місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та з РСЗВ по населеним пунктам Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Минулося без постраждалих.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів. По Херсону – здійснив сім обстрілів, випустивши 47 снарядів. Загарбники з мінометів обстріляли Понятівку Дар‘ївської громади, поранень зазнала 68-річна жінка. Також росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько п’яти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його шпиталізували. Через російський обстріл Козацького Новокаховської громади постраждали місцеві жителі. Ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок, внаслідок чого 60-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували. Росіяни з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці. Всього за добу через російську агресію дві людини загинуло, троє дістали поранення.