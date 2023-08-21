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Фехтувальниця Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою іменну Барбі для допомоги пораненим військовим

Торги відбуватимуться на eBay.

Фехтувальниця Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою іменну Барбі для допомоги пораненим військовим
Фото: соцмережі

Фехтувальниця Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою іменну Барбі. 

Про це повідомляє Детектор Медіа. 

Мета цього жесту - зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні. 

Торги відбуватимуться на eBay. Стартова ціна - $10 000.

Зазначається, що виробники Барбі вже кілька років випускають серію Role Models - із ляльок, прототипами яких є реальні жінки. Харлан стала єдиною українкою, на честь якої створили таку ляльку.

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест росіянки, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. 

Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Також Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати рукостискання після поєдинків. Традиційне рукостискання буде замінено привітанням на відстані.

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