Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу

Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Ольгу Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“Завдяки наполегливим зусиллям Федерації фехтування України а також моєму зверненню як члена Виконкому міжнародної федерації Ольгу Харлан допущено до командних змагань на Чемпіонаті світу”, - написав міністр.

Він додав, що розгляд питання про дискваліфікацію відкладено.

Раніше повідомлялось, що українська фехтувальниця Ольга Харлан візьме участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.