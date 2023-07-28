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Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу

Розгляд питання про дискваліфікацію Харлан відкладено.

Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу
Фото: isport.ua

Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Ольгу Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“Завдяки наполегливим зусиллям Федерації фехтування України а також моєму зверненню як члена Виконкому міжнародної федерації Ольгу Харлан допущено до командних змагань на Чемпіонаті світу”, - написав міністр.

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Він додав, що розгляд питання про дискваліфікацію відкладено.

Раніше повідомлялось, що українська фехтувальниця Ольга Харлан візьме участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.

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